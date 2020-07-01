Dışişleri'nden AB'nin seyahat kısıtlaması kararına tepki

Tüm dünyada 10 milyon fazla insanı enfekte eden ve 500 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamadı ancak vaka sayılarında düşüş yaşayan ülkeler normalleşme sürecine girdi ve turizm sektörünü canlandırmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda ülkeler salgın nedeniyle kapattıklarını kapattıkları sınırlarını açmaya başladı.





Avrupa Birliği (AB), bugün itibarıyla koronavirüs salgınında "güvenli" kabul ettiği 14 ülkeye sınırlarını açtı. Ancak listede bir süredir sınırların açılması yönünde yoğun diplomasi yapan Türkiye yer almadı.





Dışişleri Bakanlığı, AB'nin seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı ülkeler listesine Türkiye'nin alınmamasına tepki gösterdi.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi:





"Avrupa Birliği'ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye'ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz.”





Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlere dikkat çeken Aksoy, şöyle devam etti:





"Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi. Türkiye salgın süresince uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma sergilemiştir. Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve işbirliğine devam edecektir. Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz."





AB’nin listesinde Türkiye dışında ABD, Rusya, Brezilya ve Çin de yer almıyor. Türkiye, 2020'nin ikinci yarısında turizm sezonunu kurtarabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda kapsamlı bir diplomasi atağında bulunmuştu. Ancak bu yoğun diplomasiden bir sonuç alamadı.