Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi /11 Kasım 2019 20:42

Dışişleri'nden AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır" ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık, Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını umulmasının beyhude bir beklenti olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı. 

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ile KKTC’nin hak ve çıkarlarını, Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçmeyeceğimiz daha önce de defalarca ve kuvvetle vurgulanmıştır.

AB Dış İlişkiler Konseyi’nin, bugün (11 Kasım) yapılan toplantıda bu konuda aldığı kararlar, 15 Temmuz ve 14 Ekim 2019 tarihlerindeki Dış İlişkiler Konseyi toplantılarının ardından verdiğimiz mesajların hiçbirinin yerine ulaşmadığını göstermektedir.
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