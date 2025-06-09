Dışişleri'nden flaş açıklama: 'Madleen akşam karaya ulaşacak'

Gazze’ye yardım götürülmesine engel olan İsrail’e siyasilerden tepkiler peş peşe gelirken, Dışişleri Bakanlığı ‘Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir’ diyerek sert bir tepki göstermişti.





Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama daha geldi. Bakanlık, Madleen içinde yer alan 2 Türk vatandaşı için geri bildirimde bulunulduğunu, yelkenlinin akşam karada olacağını belirtti.





Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır. Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halindeyiz. Süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın aileleri düzenli olarak bilgilendirilmektedir.





Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.





Dün Mısır kıyısına ulaşan Gazze’ye insani yardım götüren Madleen isimli yelkenli gemi, İsrail güçleri tarafından durdurulmuş, içindeki 12 kişi de gözaltına alınmıştı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır.