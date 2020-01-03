Dışişleri'nden Irak ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ta yaşanan son gelişmeler sonrası seyahat uyarısı yapıldı.







Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;







“Irak’ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak’a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.





“Halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır.



