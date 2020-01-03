Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden Irak ile ilgili açıklama /03 Ocak 2020 22:18

Dışişleri'nden Irak ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ta yaşanan son gelişmeler sonrası seyahat uyarısı yapıldı.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ta yaşanan son gelişmeler sonrası seyahat uyarısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“Irak’ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak’a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

“Halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır.

“Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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