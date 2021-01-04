Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden Suudi Arabistan ve Katar açıklaması /04 Ocak 2021 23:14

Dışişleri'nden Suudi Arabistan ve Katar açıklaması

Suudi Arabistan'ın bir süredir Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldırma kararı almasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

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Dışişleri Bakanlığı,  "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişme, Körfez bölgesinde Haziran 2017'den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir. Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle söz konusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır. Temennimiz, bu ihtilafın, ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır. Körfez İş birliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

Ne olmuştu? 

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah, Suudi Arabistan'ın bu akşamdan itibaren Katar’a kara ve deniz sınırı ile hava sahasını yeniden açacağını duyurmuştu. 
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