Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden yeni yeşil ve gri pasaport açıklaması /11 Aralık 2019 00:45

Dışişleri'nden yeni yeşil ve gri pasaport açıklaması

'Schengen bölgesine girişte ön onay' iddiasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir yeşil ve gri pasaport açıklaması geldi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı, yeşil ve gri pasaportlara Schengen bölgesine girişte ön onay haberlerini yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, söz konusu haberlere dair bir soruyu cevapladı. 

Aksoy'un cevabında şu ifadeler yer aldı: 

"Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür.

Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı.

Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir.

Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."
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