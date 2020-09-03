Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden yeni Yunanistan açıklaması /03 Eylül 2020 22:54

Dışişleri'nden yeni Yunanistan açıklaması

Türkiye ile Yunanistan arasında özelli Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik sürerken, Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu süreçle ilgili yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını duyurmasını ardından bir açıklama yayınlarken,  "Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz" denildi.

Türkiye ve Yunanistan'ı "iki değerli müttefik" olarak niteleyen Stoltenberg, konuya ilişkin yazılı açıklamasında "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan diplomatik kaynakları açıklamadan dakikalar sonra NATO'nun söz konusu açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelirken, önkoşulsuz görüşme mesajı verildi. Açıklamada "Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" denilirken, uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve hakkaniyetli çözümler bulunması gerektiği hatırlatıldı.

Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır.

Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur.

Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.

Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz."
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