DİSK 5 bin 200 TL asgari ücret istedi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2022 yılı asgari ücret önerisini Ankara’da Genel-İş Sendikası’nın Genel Merkezi’nde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla duyurdu. DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini, net 5 bin 200 TL olarak açıkladı.







Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda DİSK’in yer almadığını belirten DİSK Başkanı Çerkezoğlu, asgari ücrete dair yaptığı açıklamada, “Asgari ücret sürecinde bütün emek örgütlerinin ortak bir tutum alması ve ortak politikalarla asgari ücret mücadelesi yürütmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz.” dedi.





“TÜRKİYE, ASGARİ ÜCRETLİLER TOPLUMU OLMAKTAN ÇIKARILMALI”





Bu çerçevede geçmiş yıllarda DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin politikaların arkasında olduğumuzu bir kez daha açıklıyor ve bu yıl da benzer bir ortak tutumun son derece yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.







Türkiye’nin asgari ücretler toplumu olmaktan çıkması gerektiğini, asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu taleplerini şu başlıklarla sıraladı:





ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELDİ





“Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır. Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir düzeyde saptanmalıdır.





VERGİ DİLİMİ YÜZDE 10 OLMALI







Asgari ücret sonrası ücretlere uygulanacak vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır. Vergi dilimlerine uygulanacak tarife enflasyon, ekonomik büyüme ve yeniden değerleme oranları dikkate alınarak saptanmalıdır. Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır.





BÜTÜN ÜCRETLERE İYİLEŞTİRME YAPILMALI





Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalıdır. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır.





DİSK’İN TALEBİ NET 5 BİN 200 TL





Asgari ücret net 5 bin 200 TL olmalıdır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5 bin 200 TL olmalıdır.





Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının 2021 yılı kasım ayı itibarıyla 10 bin 200 TL’yi aştığını, 2021 yıl aralık ayında ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5 bin 200 TL olmalıdır.”