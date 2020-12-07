Samanyolu Haber /Ekonomi / DİSK: Asgari ücret 3 bin 800 TL olsun /07 Aralık 2020 12:08

DİSK: Asgari ücret 3 bin 800 TL olsun

2021 yılı asgari ücret müzakereleri devam ederken, sendikalar hükûmetin çalışanları enflasyona ezdirdiğini belirtiyor.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır." dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Çerkezoğlu, “Kriz ve salgın emekçi sınıflarını yoksullaştırdı. Asgari ücret tespiti bildiğiniz gibi Türkiye’nin en büyük ücret pazarlığıdır. Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir, fakat Türkiye’de milyonların meselesidir. 10 milyon işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın çalışmaktadır." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE 3 BİN 800 TL OLMALI

Çerkezoğlu, "Asgari ücret birçok parametreyi de belirlemektedir. Asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır.” ifadelerini kullandı. 
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