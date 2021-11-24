Samanyolu Haber /Gündem / DİSK hayat pahalılığına karşı sokağa çıkıyor /24 Kasım 2021 16:17

DİSK hayat pahalılığına karşı sokağa çıkıyor

DİSK bugün hayat pahalılığına karşı işyerlerinde bildiri okunacağını, 25 Kasım'da ise tüm illerde kitlesel basın açıklamaları yapılacağını duyurdu.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından yapılan açıklamada, artan hayat pahalılığı ve yoksulluğa karşı kitlesel basın açıklamaları düzenleneceği duyuruldu.

DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ''Ülkeyi yönetenler 'dövizden size ne' diyorlar. Bizim aklımızla dalga geçmeyin! Biz Türk Lirası kazanıyoruz, ancak döviz kuru arttıkça iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Türk Lirası değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaşıyoruz'' ifadesini kullandı.

Asgari ücretin geldiği durumun artık emekçiler için dayanılamaz boyuta geldiğini vurgulayan Çerkezoğlu ''Asgari ücretin Avrupa'da en düşük olduğu ikinci ülke, Arnavutluk'tan sonra Türkiye idi. Ama ekonominin kitabını yazanlar bu unvanı da kimseye kaptırmadılar. TL'nin hızla değer kaybetmesi ile Avrupa'nın en düşük asgari ücreti bugün artık Türkiye'de'' dedi. 

"DEMOKRATİK HER TÜRLÜ YÖNTEMLE ORTAK MÜCADELEYE"

Tüm bu yaşananlar karşında tüm işçi birlikleri ve sendikalara mücadele çağrısı yapan Çerkezoğlu ''Diğer işçi konfederasyonları Türk-İş, Hak-İş başta olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerini emeğimizi, geçimimizi ve memleketimizi savunmak için, üretimden gelen gücün kullanımı da dahil olmak üzere demokratik her türlü yöntemle ortak mücadeleye çağırıyoruz'' diye konuştu.

Açıklamada ayrıca, 24 Kasım Çarşamba günü DİSK'in örgütlü olduğu tüm işyerlerinde bildiri okunacağı, 25 Kasım Perşembe günü DİSK'in örgütlü olduğu tüm illerde ve bölgelerde kitlesel basın açıklamaları yapılacağı belirtildi.
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