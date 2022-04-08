Samanyolu Haber /Gündem / DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB'den 1 Mayıs çağrısı /08 Nisan 2022 23:55

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB'den 1 Mayıs çağrısı

1 Mayıs tarihi yaklaşırken, sendika ve STK'lardan da konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB'den 1 Mayıs çağrısı: Her yerde, omuz omuza, mücadeleye!

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1 Mayıs tarihi yakalırşen, o gün düzenlenmesi planlanan kutlama ve anma programlarıyla ilgili açıklamalarda yapılmaya devam ediyor.

Son olarak DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB yönetimleri tarafında yapıldığı belirtilen 1 Mayıs çağrısında "Her yerde, omuz omuza, mücadeleye!" ifadesine yer verildiği aktrıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB); işçi sınıfının uluaslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'a dair ortak açıklama yaptı.

Açıklamada “1 Mayıs Birlik ve Dayanışma Gününde Türkiye’nin dört bir yanında omuz omuza olacağız” denilerek tüm işçilere 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı.

Açıklamayı okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Bu düzen toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları dünyanın tüm değerini ve güzelliklerini üreten bizleri, işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, avukatları, akademisyenleri, aydınları, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları ezdikçe eziyor” diyerek buna karşın halkın işsizlikle , açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınlarla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber ettiğini ifade etti.
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