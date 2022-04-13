DİSK ve KESK yönetimlerinin 1 Mayıs kararı belli oldu

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre DİSK ve KESK, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı. DİSK ve KESK, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı.













Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) bileşenleri, İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarının Maltepe Meydanı'nda gerçekleştirilmesiyle ilgili kararı Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu.DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de işçi ve emekçilerle yüksek katılımlı kutlamalar gerçekleştireceklerini söyledi.Çerkezoğlu, başta asgari ücret olmak üzere maaş zamlarının enflasyonun altında kaldığını belirterek, işçi ve emeklilerin maaşları ve çalışma koşularının düzeltilmesi için alanlarda olacaklarını ifade etti.