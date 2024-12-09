DİSK'ten kritik zam teklifi: ‘Yarım yoksulluk sınırı’ formülünü önerdi





ADİL ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI





MADDE MADDE VERGİ DÜZENLEMESİ TALEBİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı genci, yaşlısı, evlisi bekarı 7’den 70’e tüm Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi oldu! Yeni asgari ücreti belirleme süreci yarın başlayacak ve Aralık ayının son günlerinde 2025 asgari ücret rakamı netleşmiş olacak. Ancak tartışmalar hala ‘asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusu üzerinde yoğunlaşırken DİSK’ten ‘yarım yoksulluk sınırı’ çıkışı geldi.Konfederasyon iki çalışanlı bir haneyi temel alarak asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı civarında yani 33.500 TL olması gerektiğine vurgu yaptı. TÜRK-İŞ’in Kasım ayında yoksulluk sınırını 66.976 TL olarak açıkladığını anımsatan DİSK, işçilerin bu sınırın altında bir ücretle yaşamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Asgari ücretin yalnızca işçiler için değil tüm çalışanlar ve memurlar için ortak bir şekilde belirlenmesi gerektiği dile getirildi. En düşük memur maaşının 39 bin TL, kamu işçisinin 33 bin TL olduğunu belirten DİSK, asgari ücretin bu seviyeler dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.Yüksek enflasyon koşullarında asgari ücretin yıl içerisinde birden fazla kez güncellenmesi gerektiğini savunan DİSK vergi düzenlemeleri konusunda da şu önerileri sundu:Asgari ücrete tam vergi muafiyeti sağlanmasıİlk vergi dilimi oranının yüzde 10’a düşürülmesiVergi istisnasının doğrudan matrah indirim yöntemiyle uygulanmasıİşverenlere tanınan 5 puanlık prim desteğinin çalışanlara da verilmesiDamga vergisinin kaldırılarak çalışanların gelirinin artırılması