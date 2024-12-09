DİSK'ten kritik zam teklifi: ‘Yarım yoksulluk sınırı’ formülünü önerdi

Konfederasyon iki çalışanlı bir haneyi temel alarak asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı civarında yani 33.500 TL olması gerektiğine vurgu yaptı. TÜRK-İŞ’in Kasım ayında yoksulluk sınırını 66.976 TL olarak açıkladığını anımsatan DİSK, işçilerin bu sınırın altında bir ücretle yaşamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
ADİL ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI
Asgari ücretin yalnızca işçiler için değil tüm çalışanlar ve memurlar için ortak bir şekilde belirlenmesi gerektiği dile getirildi. En düşük memur maaşının 39 bin TL, kamu işçisinin 33 bin TL olduğunu belirten DİSK, asgari ücretin bu seviyeler dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
MADDE MADDE VERGİ DÜZENLEMESİ TALEBİ
Yüksek enflasyon koşullarında asgari ücretin yıl içerisinde birden fazla kez güncellenmesi gerektiğini savunan DİSK vergi düzenlemeleri konusunda da şu önerileri sundu:
Asgari ücrete tam vergi muafiyeti sağlanması
İlk vergi dilimi oranının yüzde 10’a düşürülmesi
Vergi istisnasının doğrudan matrah indirim yöntemiyle uygulanması
İşverenlere tanınan 5 puanlık prim desteğinin çalışanlara da verilmesi
Damga vergisinin kaldırılarak çalışanların gelirinin artırılması