Samanyolu Haber /Ekonomi / DİSK'ten kritik zam teklifi: ‘Yarım yoksulluk sınırı’ formülünü önerdi /09 Aralık 2024 22:40

DİSK'ten kritik zam teklifi: ‘Yarım yoksulluk sınırı’ formülünü önerdi

Asgari ücrete yapılacak zam oranı 2025 yılında milyonların gelirini yukarı çekecek. Yeni asgari ücret için yarın başlayacak toplantı masasına tüm gözler çevrilirken DİSK’ten asgari ücret için kritik bir öneri geldi. TÜRK-İŞ’in açıkladığı yoksullık sınırının yarısı oranında yani 33.500 TL seviyelerinde asgari ücret zammı beklentisini dile getiren konfederasyon, asgari ücret zamlarının en düşük memur maaşı da baz alınarak bu oranlara göre belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

SHABER3.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı genci, yaşlısı, evlisi bekarı 7’den 70’e tüm Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi oldu! Yeni asgari ücreti belirleme süreci yarın başlayacak ve Aralık ayının son günlerinde 2025 asgari ücret rakamı netleşmiş olacak. Ancak tartışmalar hala ‘asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusu üzerinde yoğunlaşırken DİSK’ten ‘yarım yoksulluk sınırı’ çıkışı geldi.

Konfederasyon iki çalışanlı bir haneyi temel alarak asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı civarında yani 33.500 TL olması gerektiğine vurgu yaptı. TÜRK-İŞ’in Kasım ayında yoksulluk sınırını 66.976 TL olarak açıkladığını anımsatan DİSK, işçilerin bu sınırın altında bir ücretle yaşamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

ADİL ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Asgari ücretin yalnızca işçiler için değil tüm çalışanlar ve memurlar için ortak bir şekilde belirlenmesi gerektiği dile getirildi. En düşük memur maaşının 39 bin TL, kamu işçisinin 33 bin TL olduğunu belirten DİSK, asgari ücretin bu seviyeler dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

MADDE MADDE VERGİ DÜZENLEMESİ TALEBİ

Yüksek enflasyon koşullarında asgari ücretin yıl içerisinde birden fazla kez güncellenmesi gerektiğini savunan DİSK vergi düzenlemeleri konusunda da şu önerileri sundu:

    Asgari ücrete tam vergi muafiyeti sağlanması
    İlk vergi dilimi oranının yüzde 10’a düşürülmesi
    Vergi istisnasının doğrudan matrah indirim yöntemiyle uygulanması
    İşverenlere tanınan 5 puanlık prim desteğinin çalışanlara da verilmesi
    Damga vergisinin kaldırılarak çalışanların gelirinin artırılması
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DİSK'ten kritik zam teklifi: ‘Yarım yoksulluk sınırı’... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:41