Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanmalı?

Kahvaltıdan önce neden diş fırçalanır?

Kahvaltıdan sonra neden diş fırçalanmalı?





Kahvaltı öncesi ya da sonrası diş fırçalama konusunda görüş birliği olmasa da her ikisinin de artıları ve eksileri olduğu belirtiliyor.North Carolina Üniversitesi'nde pediatrik diş hekimi ve mikrobiyolog Dr. Apoena de Aguiar Ribeiro, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, bu konuyu irdeleyen az sayıda çalışma olduğunu ve sonuçların da net bir tablo ortaya koymadığını söylüyor.Dr. Apoena de Aguiar Ribeiro'ya göre sabah uyandığında insanın ağzındaki bakteri seviyesi en üst seviyeye çıkıyor ve "bu yüzden uyandığımızda ağız kokumuz olur" diyor.Ribeiro, kahvaltıdan önce diş fırçalamanın bu bakterileri temizlediğini söylüyor.Dr. de Aguiar Ribeiro, kahvaltıdan önce diş fırçalamanın bir başka faydasının, diş için koruyucu faktörlerden biri olan tükürük üretimini hızlandırmak olduğuna dikkat çekiyor.Uzmanlara göre tükürük, ağızdaki mineralleri biriktirerek dişleri güçlendirmeye yardımcı olduğu gibi ağızdaki asiti nötralize eden bikarbonat içerir.North Carolina Üniversitesi'nde pediatrik diş hekimliği profesörü olan Dr. Rocio Quinonez ise özellikle çocuklu ailelerde, anne babanın kahvaltıdan sonra evden çıkmadan önce genelde unuttuğu ya da üşendiği bir eylem olduğu için kahvaltıdan önce fırçalamanın iyi olduğunu ifade ediyor.Dr. Gonzalez-Cabezas'in, kahvaltıyı evde yapmayanlara da bir mesajı var: "Evden çıkmadan önce dişlerinizi fırçalayın, aksi takdirde hiç fırçalamayacaksınız."Dr. Carlos Gonzalez-Cabezas, kahvaltıda birçok insanın şekerli karbonhidratlar tükettiğini söylüyor. Cabezas tüketilen tahıl, ekmek, kek ve krep gibi gıdaların bakterilerin beslenmeyi sevdiği fermente edilebilir karbonhidratlar içerdiğini söylüyor.Gonzalez-Cabezas, sabahları diş fırçalamak için kahvaltı sonrasını beklemek gerektiğini düşenen uzmanlardan."Çoğu insan dişlerini çok iyi fırçalamıyor," ifadelerini kullanan Cabezas, "Bu nedenle kahvaltıdan hemen önce fırçalasanız bile, muhtemelen kahvaltı sırasında ve günün geri kalanında çoğalabilecek ve asit üretebilecek bakteriler ağzınızda kalacaktır, bu nedenle kalan yiyecekleri en aza indirmek için kahvaltıdan sonra fırçalayabilirsiniz." diyor.Bazı uzmanlar yemekten hemen sonra diş fırçalamanın özellikle de kahve veya portakal suyu gibi asitli içecekler tüketildiyse, diş minesine zarar vereceğini savunuyor.Dr. Gonzalez-Cabezas bu görüşe katıldığını ancak oluşabilecek hasarın diş sağlığını etkilemeyecek kadar az olduğunu ve kahvaltı sonrası fırçalamanın faydalarının daha ağır bastığını belirtiyor.Sonuç olarak hem Aguiar Ribeiro hem de Dr. Quinonez kararın kişiye göre değişebileceğini, bu konuda bir fikir birliği olmadığını ve tüm argümanların çoğunlukla teorik olduğunu düşünüyor.Kişinin sabahları kahvaltı öncesi ya da sonrası olsun diş fırçalamayı bir şekilde rutine dahil etmenin önemini belirten uzmanlar, mevcut aşamada sabahları diş fırçalamayı 'alışkanlık haline getirmenin' en uygun yol olduğu görüşünde.