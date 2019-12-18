Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet 11 ayda 9.6 milyar liralık harcamayla 6 bakanlığı geride bıraktı /18 Aralık 2019 10:39

Diyanet 11 ayda 9.6 milyar liralık harcamayla 6 bakanlığı geride bıraktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 11 aylık bütçe harcaması ile 6 bakanlık ile birçok başkanlık ve müdürlüğü geride bıraktığı belirtildi.

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Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, gelecek yıl için 11.5 milyar lira bütçe ayrılan Diyanet’in bu yılki 11 aylık harcaması da netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kasım ve ocak-kasım dönemi bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı kasım ayında 880 milyon lira harcama yaptı. Diyanet’in yıl başından bu yana 11 ayda yaptığı harcama ise 9.6 milyar liraya ulaştı.

Diyanet’in bütçe başlangıç ödeneği 10.4 milyar liraydı. Ancak daha sonra ödenek toplamı 7.4 milyar liraya indirildi. Buna karşın Diyanet 11 ayda yaptığı 9.6 milyar liralık harcama ile ödenek toplamını aştı.

Diyanet'in 11 ayda yaptığı harcama ile geride bıraktığı bakanlıkların aynı süredeki harcamaları şöyle: Dışişleri Bakanlığı 3.9 milyar lira. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2.3 milyar lira. Kültür ve Turizm Bakanlığı 5.2 milyar lira. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6.4 milyar lira. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6.5 milyar lira. Ticaret Bakanlığı 4.1 milyar lira.
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