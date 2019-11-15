Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet 2 milyon 354 bin TL faiz geliri elde etti /15 Kasım 2019 13:10

Diyanet 2 milyon 354 bin TL faiz geliri elde etti

2018 yılında 2 milyon 354 bin TL faiz geliri elde eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı bütçesi önceki yıla göre 1 milyar TL artışla 11 milyar 519 milyon 609 bin TL olarak öngörüldü. Bu rakam 8 bakanlığın bütçesini aştı.

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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı için bütçesinin bir önceki yıla göre 1 milyar 73 milyon TL artırılarak 11 milyar 519 milyon 609 bin TL olarak öngörüldü. 

Hemen her yıl artış yaşanan Diyanet bütçesinde 2021 yılı için öngörülen artış 12 milyar 370 milyon 398 bin TL, 2022 yılı için ise 13 milyar 166 milyon 149 bin TL olarak öngörüldü.

Diyanet bütçe kalemlerine sırasıyla “Temsil ve Tanıtma Giderleri”ne 2 milyon 215 bin TL, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Transferler” 38 milyon 24 bin TL, “Hane Halklarına Transferler” 410 bin TL ayrıldı. 

Diyanet’in son günlerde gündeme oturan ve kadını erkeğe hizmet eden konumunda sunduğu Tv reklamı gideri “Temsil ve Tanıtma Giderleri”nden harcandı. 

Hazırlanan 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda Diyanet’in 2018 yılında toplamda 2 milyon 354 bin TL faiz geliri elde ettiği mali bilançolara yansıdı.

Bu faiz gelirinin 245 bin 520 TL'lik  Başkanlık bütçesinden elde edildi. Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin 2018 yılı faiz geliri ise 2 milyon 109 bin TL. Böylece Diyanet ve Döner Sermaye İşletmesi 2018 yılında toplamda 2 milyon 354 bin TL faiz geliri elde etti.

Diyanet İşleri Bakanlığı’na 2020 yılı bütçesinden ayrılan 11 milyar 519 milyon 609 bin TL’lik pay, TBMM’nin ve 8 bakanlığın bütçesinden fazla. İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, bütçe büyüklükleri ile Diyanet’in gerisinde kaldı.

Bu bakanlıklar ve aradaki fark şöyle: 

2020 yılı TBMM bütçesinin (1.747.789.000) yaklaşık on katı,
2020 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesinin (4.631.723.000) yaklaşık iki buçuk katı,
2020 yılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin (3.319.102.000) yaklaşık üç katı,
2020 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin (5.127.247.000) yaklaşık iki katı,
2020 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinin (2.827.733.000) yaklaşık üç katı,
2020 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesinin (5.752.364.000) yaklaşık iki katı,
2020 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden (7.939.333.000) yaklaşık olarak üç milyar beş yüz milyon fazla.
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