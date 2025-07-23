Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet, 84 Milyon lirayı yandaş medyaya aktarmak için imzayı attı /23 Temmuz 2025 10:21

Diyanet, 84 Milyon lirayı yandaş medyaya aktarmak için imzayı attı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için basılacak takvimlere 84 milyon lira bütçe ayırdı. İhlas Gazetecilik ile 17 Temmuz’da imzalanan sözleşme kapsamında 3.2 milyon adet takvim basılacak

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Gerek milli bayramlardaki tutumu gerek gündeme ilişkin hutbeleri gerekse de birçok bakanlığı geride bırakması ile bir şekilde sürekli gündemde olan Diyanet bu defa 2026 yılı için bastıracağı takvim ile gündeme geldi. 

Sözcü'de yer alan habere göre, 2025 yılında basılan takvimler için 61 milyon 677 bin lira harcayan Diyanet, 2026 yılında kullanılacak takvimler için 83 milyon 979 bin TL harcayacak.

Diyanet 2018 yılından 2026 yılına kadar sadece 9 senede basılan takvimlere tam 282 milyon 125 lira harcadı.

Diyanet İşleri Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 24 Haziran’da takvim ihalesine çıktı. 3 milyon 100 bin adet blok, 130 bin Diyanet Çocuk, 15 bin blok takvim kaidesi ve 10 bin hatlı takvimin de aralarında olduğu 3 milyon 255 bin adet basım için yandaş medya kuruşuşu İhlas Gazetecilik ile 17 Temmuz’da sözleşme yapıldı.
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