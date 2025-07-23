Diyanet, 84 Milyon lirayı yandaş medyaya aktarmak için imzayı attı

Gerek milli bayramlardaki tutumu gerek gündeme ilişkin hutbeleri gerekse de birçok bakanlığı geride bırakması ile bir şekilde sürekli gündemde olan Diyanet bu defa 2026 yılı için bastıracağı takvim ile gündeme geldi.





Sözcü'de yer alan habere göre, 2025 yılında basılan takvimler için 61 milyon 677 bin lira harcayan Diyanet, 2026 yılında kullanılacak takvimler için 83 milyon 979 bin TL harcayacak.

Diyanet 2018 yılından 2026 yılına kadar sadecebasılan takvimlere tamharcadı.Diyanet İşleri Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 24 Haziran’da takvim ihalesine çıktı. 3 milyon 100 bin adet blok, 130 bin Diyanet Çocuk, 15 bin blok takvim kaidesi ve 10 bin hatlı takvimin de aralarında olduğu 3 milyon 255 bin adet basım içinile 17 Temmuz’da sözleşme yapıldı.