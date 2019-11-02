Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet ABD’ye gidip görgüsünü artıracak! /02 Kasım 2019 11:01

Diyanet ABD’ye gidip görgüsünü artıracak!

Amerika, Ermeni soykırım tasarısını kabul ederken, Diyanet, 2020’de uzmanlarını ‘Bilgileri artsın’ diye yurt dışına gönderecek. Diyanet’in yeni yılda masraflı pek çok gezi planı daha ortaya çıktı...

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ABD Türkiye'ye yaptırımlar uygulayıp, Ermeni soykırım tasarısını kabul ederken, Diyanet ABD'ye gezi düzenliyor. 2020 bütçesi 11.5 milyar lira olan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Bilgi ve görgülerini arttırmak için'' uzmanlarını ABD'ye gönderecek.

TBMM'ye sunulan Diyanet Bütçe teklifinde, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2020'de yapacağı faaliyetler sıralandı ve “Kurul uzman yardımcılarının bilgi ve görgü gelişimine katkı sağlamak üzere yurt dışına (ABD) gönderilmeleri planlanmaktadır” denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu gelecek yıl, Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi, Avrasya Fetva Meclisi, Modern Kesim Yöntemleri konferanslarına da katılacak. Diyanet TV, Diyanet Radyo ve Kuran Radyo'nun tüm yurda yayılması da planlandı. Diyanet Radyo ve Kuran Radyo, nüfusu 50 binin üzerinde bulunan tüm ilçelere yaygınlaştırılacak. Risalet Radyo'nun da 81 ilde yayın yapması için verici ve anten sistemlerinin kurulması için çalışmalar yapılacak.

GÜNEYDOĞU'YA PROGRAM

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü de 2020'de Doğu ve Güneydoğu'ya açılacak. Bütçe sunumunda bu konuda, “Din hizmetlerinin toplumunu bütün kesimlerine ulaşmasını sağlama amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dini rehberlik faaliyetleri planlanmıştır” ifadesine yer verildi.


Ayrıca Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik aile eğitimi verilmesi,  sosyal hizmet kumrularında kalan çocuklara yönelik düzenlenen kamp programlarında “değerler eğitimi” ile ilgili çalışmalar yapılması, Helal Gıda Eğitim Programı, Başkanlık Türk Tasavvuf Musikisi Korusu çalışmaları, Hastanelerde görev yapan manevi destek uzmanları için seminerler yapılması da planlandı.

SURİYELİLER'E ÖZEL EĞİTİM

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü de, ülkemizde bulunan mültecilere yönelik “eğitim-öğretim'' programına devam edecek. Bütçe sunumunda “Yurtdışından gelen soydaş ve dindaş öğrenciler ile Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilere eğitim-öğretim verilmesi sağlanacaktır” açıklaması yapıldı.

Diyanet, İslamofobi'ye karşı da girişimlerde bulunacak. Bu konuda, “Türk Vatandaşların karşılaştığı (Entegrasyon, İslamofobi v.b.) sorunların yerinde tespiti çalışmaları yapılacak, yurtiçi ve yurtdışında dini cemaat ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek etkinliklere Başkanlığımızı temsilen katılımcılar gönderilecektir” denildi.
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