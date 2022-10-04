Diyanet, sadece adını değiştirdiği faiz parasını cebe indirdi!..









“Faizin adı ‘diğer gelir' olmuş” diyen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Diyanet geçtiğimiz yıllarda aldığı faizle gündeme gelmişti. İki senedir faaliyet tablosunda ne hikmetse ‘diğer gelirler' diye bir kalem açılmış ve faiz geliri kalemi çıkarılmış. Diğer gelir miktarı 58 milyon lirayı aşıyor. Şimdi bu miktar faiz geliri değilse, ne geliri açıklasınlar'' dedi.

4 YILDA 7 MİLYON LİRALIK FAİZ





Önceki yıllarda aldığı faiz gelirleriyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yeni bir hamle geldi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 2021 mali tablosundaifadesini kullandı. Diyanet'inVatandaşı faize karşı uyaran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2015-2019 yılları arasındaki faiz geliri 7 milyon 432 bin TL oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce faiz gelirinin elde edilmesi konusunda “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz geliri, personele ödenen paraların (aile yardımı, harcırah, ek ders vs.) kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle Hazine'ye ödenmiştir. Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi Hazine'ye îrat kaydedilmektedir” açıklaması yapmıştı.