Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet, sadece adını değiştirdiği faiz parasını cebe indirdi!.. /04 Ekim 2022 10:38

Diyanet, sadece adını değiştirdiği faiz parasını cebe indirdi!..

Diyanet İşleri Başkanlığı mali tablosunda "faiz" yerine "diğer gelir" ibaresi kullanıldı. Sadece adını değiştirdiği 'faiz' parasını kasasına indirdi!..

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Önceki yıllarda aldığı faiz gelirleriyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yeni bir hamle geldi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre  2019'da 2 milyon 197 bin 374 TL faiz geliri elde ettiği Sayıştay denetçilerince belirlenen Diyanet, 2021 mali tablosunda faiz gelirleri yerine ‘diğer gelirler' ifadesini kullandı. Diyanet'in 2021'deki  ‘Diğer gelirleri' 58 milyon 17 bin 792 TL oldu.


“Faizin adı ‘diğer gelir' olmuş” diyen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Diyanet geçtiğimiz yıllarda aldığı faizle gündeme gelmişti. İki senedir faaliyet tablosunda ne hikmetse ‘diğer gelirler' diye bir kalem açılmış ve faiz geliri kalemi çıkarılmış. Diğer gelir miktarı 58 milyon lirayı aşıyor. Şimdi bu miktar faiz geliri değilse, ne geliri açıklasınlar'' dedi.

4 YILDA 7 MİLYON LİRALIK FAİZ

Vatandaşı faize karşı uyaran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2015-2019 yılları arasındaki faiz geliri 7 milyon 432 bin TL oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce faiz gelirinin elde edilmesi konusunda “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz geliri, personele ödenen paraların (aile yardımı, harcırah, ek ders vs.) kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle Hazine'ye ödenmiştir. Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi Hazine'ye îrat kaydedilmektedir” açıklaması yapmıştı.
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