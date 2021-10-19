Diyanet bütçesinde dev artış

Diken'in haberine göre 2021 yılında 12 milyar 977 milyon 926 bin lira başlangıç ödeneği verilen Diyanet’in bütçesinde gelecek yıl için yüzde 24,02 oranında artış öngörüldü. Diyanet’in bütçesinin büyük bölümü ise personel giderlerine harcanacak.







2022 yılının merkezi bütçesinin kurumlara ait cetvellerinin Meclis’e gönderilmesi ile ayrıntılar belli olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2022 yılında 16 milyar 98 milyon 580 bin lira bütçe ayrıldı. Bu bütçenin 15 milyar 491 milyon 857 bin lirası personel giderleri ve SGK prim ödemeleri için ayrıldı.





Mal ve Hizmet Alımı kalemine 373 milyon 524 bin lira ayrılan bütçe teklifinde, yolluklara 65 milyon lira, temsil ve tanıtma giderlerine ise yaklaşık 2 milyon lira ayrıldı.





Diyanet’in 2021 bütçesinde hizmet alımları için 36 milyon 198 bin lira ayrılmıştı. 2022 bütçesinden ise hizmet alımlarına ayrılan pay 46 milyon 23 bin lira oldu. Böylece söz konusu kalem önceki yıla göre yüzde 27 artırıldı.





Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transfer‘ kalemine 2021 yılında 81 milyon 893 bin lira ayrılmışken, bu pay 2022 yılında 92 milyon 441 bin liraya yükseltildi. Bu giderlerin 2023 yılında 100 milyon liranın üzerine çıkacağı öngörüldü.





Başkanlığın bütçesinde dikkat çeken bir diğer kalem ise yurtdışına yapılan transferler oldu. 2020 yılında 870 bin lira ayrılan kalem için, 1 milyon 21 bin lira harcanırken, 2021 yılı için ayrılan 1 milyon 298 bin liradan haziran ayı sonuna kadar harcama yapılmadı. Ancak bu kalemin 2023 yılında 1 milyon 667 bine, 2024 yılında ise 1 milyon 751 bine yükseltilmesi öngörüldü.





Öte yandan kurumun temsil ve tanıtma giderleri için 2021 yılında 769 bin TL ayrılmıştı. Fakat bu giderler için 2022 yılı bütçesinden 1 milyon 961 bin lira ayrıldı. Böylece temsil ve tanıtma giderleri yüzde 155 arttırıldı.