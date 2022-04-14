Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet camilerden 'T.C'yi kaldırdı /14 Nisan 2022 15:31

Diyanet camilerden 'T.C'yi kaldırdı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami tabelalarından T.C. ibaresinin kaldırılacağını duyurması sonrası TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Türkkan, "Bir cami tabelasından Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harflerini silip atmak kimin tekelindedir?" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı genelge ile 14 Nisan 2022 tarihine kadar cami tabelalarından T.C. ibaresinin kaldırılmasını, buna uymayan imamlar hakkında bu tarihten itibaren murakıplar tarafından işlem yapılacağını duyurdu. 

Cumhuriyet'in haberine göre genelgeye tepki gösteren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuyu TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması isteği ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. 



Türkkan önergesinde;“Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 14 Nisan 2022 tarihine kadar cami tabelalarından T.C. ibaresinin kaldırılması istenmiş, bu doğrultuda T.C. ibaresi tabelalardan çıkarılmış yeni tabelalar hazırlanmıştır. Cami tabelasını değiştirmeyen imamlarla ilgili 14 Nisan 2022 tarihinden itibaren murakıplar tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı duyurulmuştur” dedi. 

"TÜRK BAYRAĞI’NA NE ZAMAN SIRA GELECEK?"
İşte İYİ Partili Türkkan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a konu ile ilgili sorduğu sorular:

1-Anayasa’nın 1.maddesinde “Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.” yazmasına rağmen bu uygulama  anayasal anlamda suç işlendiği anlamına gelmez mi?

2-Bir cami tabelasından Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harflerini silip atmak kimin tekelindedir? 

3-Cami tabelalarından T.C. ibaresi çıkarılarak ne amaçlanmaktadır? Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulmuştur, bunun gerekçeleri nelerdir?

4-12 Aralık 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde yayınlanan açıklamada “Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir.” denilmesine rağmen en son yapılan değişiklik ile tabelalarda “…Müftülüğü …Camii” şeklinde yazılarak T.C. ibaresi Müftülük kelimesinin önünden de çıkarılmıştır. 

T.C. ibaresi kimi ya da kimleri rahatsız etmiştir? 

Yeni düzenleme kim ya da kimlerin talimatı doğrultusunda yapılmıştır?

5-Tabelasını değiştirmeyen imamlar ile ilgili ne gibi bir işlem uygulanacaktır?

6-Daha önce ulusal bayramlarda camilere Türk Bayrağı asılması kararı alınmış, ancak bayrak direği yer alan bazı camilerde bayrağımız sürekli dalgalanmaktadır. 

Yayınlanacak bir genelge ile bu uygulamaya da son verilmesi düşünülmekte midir?

Türk Bayrağı’na ne zaman sıra gelecektir?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet camilerden 'T.C'yi kaldırdı Sonraki Haber >>

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:19