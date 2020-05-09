Diyanet camileri dört saatliğine yaşlılara açma kararını iptal etti

Koronavirüs salgını sürecinde, “VIP Cuma namazı” başta olmak üzere aldığı hemen her kararla eleştirilen Diyanet, şimdi de camilerin 65 yaş üstü vatandaşlar için açılmasına karar verdi. Tepki çeken kararın ardından Diyanet, söz konusu uygulamayı iptal etti.







Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak 65 yaş üstü yurttaşlar için camilerin açılmasına karar verdi.





Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek 65 yaş üstü yurttaşların, “Kendi seccadelerini kullanmak” şartıyla öğle namazını camilerde kılabileceği belirtildi.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzası ile 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda, “Öğle namazlarını camilerde kılmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşımıza maske takmak, kendi seccadelerini kullanmak kaydıyla görevlilerimiz tarafından cemaatle namaz kıldırılabilecektir” denildi.





Genelgede 65 yaş üstü yurttaşlar için "81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan yurttaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek" ifadelerine yer verilmişti.







DİYANET'TEN GERİ ADIM





Diyanet İşleri Başkanlığı, Pazar günü (10 Mart) 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek 65 yaş üstü yurttaşların, “Kendi seccadelerini kullanmak” şartıyla öğle namazını camilerde kılabileceği açıklaması tepki çekince geri adım attı.





Diyanet'ten yapılan yeni açıklamada, "İlgili "65 yaş üstü vatandaşlarımız konulu yazı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.



