Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet de devrede: Hutbede gençlere nasihat /05 Şubat 2021 11:15

Diyanet de devrede: Hutbede gençlere nasihat

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı protestolar devam ederken Diyanet, devreye sokuldu. Cuma hutbesinin konusunu gençliğe ayırıldı. Gençliğin güç ve heyecanın zirvede olduğu dönem olduğu vurgulandı. İyi değerlendirilmediğinde pişmanlıkla anılan yıllara dönüşeceği iddia edildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün tüm Türkiye’de cumada okunacak hutbeyi yayınlandı. Diyanet’in hutbenin konusu olarak gençleri seçmesi dikkat çekti.

PİŞMANLIKLA ANILAN YILLARA DÖNÜŞÜR

“Gençlerimiz: En Büyük İmkan ve Zenginliğimiz” başlıklı cuma hutbesinde, “Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) “İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin!” uyarısında bulunur. Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah’a kulluk bilinciyle yetişen genç, dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır” denildi.

AZİZ MİLLETİMİZİN UMUDUSUN

Gençlere “Sen, şimdi hayatının en kıymetli anındasın. Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun” diye seslenilen hutbede, “Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtın. İstanbul’u fethedip Resûl-i Ekrem’in muştusuna nail oldun. Çanakkale’yi geçilmez kılıp İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz’da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin ama vatanını hainlere teslim etmedin” denildi.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI OLARAK YETİŞTİRİLMELİ

“Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur” denilen hutbede, “Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim” ifadelerine yer verildi.
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