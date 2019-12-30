Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet dergilerinin basımına 5 milyon TL harcayacak /30 Aralık 2019 11:17

Diyanet dergilerinin basımına 5 milyon TL harcayacak

Birçok bakanlığın bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayıncısı olduğu üç derginin bir yıllık basım masrafı 5 milyon 85 bin TL. İşin durumuna göre 8 milyon TL’ye ulaşabileceği öngörülen dergilerin basım işi iki farklı şirkete bölüştürüldü

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2020 yılı için öngörülen 11,5 milyar TL’lik bütçesi ile 16 bakanlıktan sekizinin bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayıncısı olduğu dergilerin masrafları dudak uçuklattı. 

Birgün Gazetesi'nin haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nca aylık yayımlanan üç dergi ve eklerinin 2020 yılı maliyetinin 5 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Çocuk Dergisi ve Diyanet Aile Dergisi’nin bir yıllık basım masrafının 5 milyon 85 bin TL olduğu belirlendi. Dergilerin 12 sayısının montaj, kalıp, baskı, cilt, poşetleme, etiketleme, paketleme, teslim ve kabul şartlarını içeren 4,8 milyon TL’lik sözleşme, iki ayrı şirket ile imzalandı. Diyanet’in dergilerinin basım ve dağıtım işinin yaklaşık maliyeti ise 8 milyon TL’yle ifade edildi.

YAKLAŞIK MALİYET 8 MİLYON TL

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, kurum dergilerinin 2020 yılı montaj, kalıp, baskı, cilt, poşetleme ve teslim için 3 Aralık’ta ihale açtı. Yaklaşık maliyeti 8 milyon TL olarak öngörülen iş için açılan ihale, iki farklı şirkete bölüştürüldü. Şirketlerden biri, Diyanet Aylık Dergi ve Diyanet Aile Dergisi’nin basım ve paketleme işini üstlenirken diğer şirket, Diyanet Çocuk Dergisi’nin basım ve paketleme işini üstlendi.


Diyanet Aylık ve Diyanet Aile dergilerinin basım işini alan şirkete 3 milyon 213 bin TL ödeneceği bildirildi. 26 Aralık’ta sözleşme imzalan şirketin dergi basım, montaj, kalıp, baskı ve paketleme gibi yapacağı işlerin tümünün yaklaşık maliyeti 4 milyon 830 bin TL olarak hesaplandı. Diyanet’in Çocuk Dergisi ve eklerinin basım işini üstlenen şirketle imzalanan sözleşmenin bedeli ise 1 milyon 868 bin TL oldu. İşin yaklaşık maliyetinin ise 2 milyon 809 bin TL’ye ulaşabileceği belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM'DEN DERGİ REKLAMI YARDIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) aralarında Diyanet Çocuk Dergisi ile Diyanet Arapça İlim Dergisi’nin de yer aldığı, yayıncısı olduğu toplam beş derginin tanıtımı için MEB’den yardım istedi. İlçe müftülükleri, dergilerin ismini ve yıllık abonelik fiyatını içeren listeyi milli eğitim müdürlüklerine göndererek okullarda tanıtım yapılmasını talep etti.
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