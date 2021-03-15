Diyanet enflasyonu göremedi

Din İşleri Yüksek Kurulu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi 2021 fitre miktarını açıkladı. Bu yıl için fitre miktarı sadece 1 liralık artışla 28 lira olarak belirlendi.







"GÜNLÜK GIDA İHTİYACI ESAS ALINDI"





Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bir kişinin günlük gıda miktarı olarak nitelendirilen fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalamasının esas alındığı belirtildi.





4 KİŞİNİN AYLIK GIDA İHTİYACI 3 BİN 360 TL





Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl 27 lira olarak açıkladığı fitre hesabına göre 4 kişilik bir ailenin günlük gıda ihtiyacı 108 TL, aylık gıda ihtiyacı ise 3 bin 360 TL oldu. Açıklanan bu rakam 2 bin 825 lira olan asgari ücreti yine geride bıraktı. Diyanet, fazla artırmadığı fitre ile asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaya yetmeyeceğini teyit etti.





YILLARA GÖRE FİTRE MİKTARLARI





Diyanet tarafından belirlenen fitre tutarları yıllar itibarıyla şöyle:





2011: 7.5 TL

2012: 8,5 TL

2013: 9.5 TL

2014: 10 TL

2015: 11.5 TL

2016: 15 TL

2017: 16 TL

2018: 19 TL

2019: 23 TL

2020: 27 TL

2021: 28 TL