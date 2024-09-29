Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet, Hac başvurularını vurguna çevirdi: Sadece başvurulardan 115,5 milyon TL aldılar /29 Eylül 2024 10:28

Diyanet, Hac başvurularını vurguna çevirdi: Sadece başvurulardan 115,5 milyon TL aldılar

2025 yılı bütçesi 130 milyar 119 milyon TL’ye yükseltilen Diyanet İşleri Başkanlığı, hac başvurularından kişi başı 750 TL alarak 115,5 milyon TL gelir elde etti. Kurayla gidilen hac için yaklaşık 2 milyon kişi sıra bekliyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı hac başvuruları önceki gün sona erdi. Bu yıl hac için müracaat eden 154 bin kişi olduğu öğrenildi. Önceki yıllardan da 1 milyon 800 bin müracaat var. Hac sırası bekleyen yaklaşık 2 milyon kişi bulunurken, Diyanet’in hac müracaatından da para aldığı ortaya çıktı.

2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu. Buna göre, 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül Cuma günü sona erdi.

154 BİN KİŞİ BAŞVURU YAPTI
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac dönemi için ön kayıt başvurusu e-Devlet sistemi üzerinden yapıldı. 750 liralık ön kayıt ücreti ise hacca gitmek isteyen vatandaşlarca bankalara yatırıldı. Diyanet, hiçbir masraf etmeksizin hac başvurusundan kişi başı 750 TL alıyor. 2025 yılı için 154 bin kişi hac başvurusu yaparken, Diyanet kasasına giren tutar ise toplam 115.5 milyon TL oldu. Bu tutarın Türkiye Diyanet Vakfı’nın hac, umre hesabına aktarıldığı belirtildi.

MİLYONLARCA KİŞİ HAC İÇİN SIRA BEKLİYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı bütçesi 91.8 milyar TL olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılının ilk 8 ayında 65.6 milyar TL harcadığı açığa çıkmıştı. Öte yandan milyonlarca kişi hac için sıra beklerken Diyanet’in onlarca kişiyi, “mücamele” adı verilen özel vizeyle hacca götürdüğü ortaya çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, defalarca hacca gitti. 2017 yılında başkanlığa atanan ve Diyanet İşleri Başkanı olarak ilk haccını 2018 yılında yapan Ali Erbaş, gittiği beş hacca eşini de kuraya sokmadan götürdü.
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