Diyanet harcaması yine kriz dinlemedi

Diyanet, toplam 91 milyar 824 milyon 805 bin TL bütçe ile başladığı 2024 yılının ilk yarısını 46 milyar 732 milyon 57 bin TL’lik harcama ile tamamladı.





Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılının ilk yarısında yaptığı toplam harcama, 2023 yılının ilk yarısına oranla yüzde 137 arttı. Toplam 150 bine dayanan personel sayısıyla dev bir orduyu anımsatan başkanlığın yalnızca personel gideri kayıtlara, 40 milyar 217 milyon 811 bin TL olarak geçti.





Başkanlığın sermaye giderlerinde de çarpıcı artış kaydedildi. Buna göre, 2023 yılının ilk yarısında 96 milyon 673 bin TL olan Diyanet’in sermaye gideri, 2024 yılının ilk yarısında 266 milyon 151 bin TL olarak gerçekleşti. Sermaye giderinde bir yılda yaşanan artışın yüzde 175 olduğu bildirildi.





Mali rapora göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde Diyanet, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere toplam 197 milyon 864 bin TL aktardı. Vakıf ve derneklere 2024’ün ilk yarısında aktarılan paranın, 2023’ün ilk yarısına oranla yüzde 40 oranında arttığı belirtildi.





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılının ilk yarısına yönelik mali tablolarını gecikmeli olarak açıkladı. Hemen her yıl dev bütçesi nedeniyle tartışılan ve ekonomik krizi yok sayan harcamalara imza atan başkanlığın, 2024’ün Ocak-Haziran döneminde de rekor harcamaya imza attığı belirlendi.2024’ün ocak-haziran döneminde 46,7 milyar TL harcayan Diyanet’in, mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye transferleri de hesaplandı. Başkanlığın, 2023 yılının ilk yarısında 520 milyon 459 bin TL olan mal ve hizmet alımı harcaması, 2024’ün ilk yarısında 802 milyon 456 bin TL’ye ulaştı. Mal ve hizmet alımının detayları, bazı kalemlere göre şöyle sıralandı:• Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 454 milyon 265 bin TL• Yolluklar: 211 milyon 89 bin TL• Görev Giderleri: 5 milyon 377 bin TL• Hizmet Alımları: 106 milyon 603 bin TLDiyanet’in, 2024 yılında gerçekleştireceği kitap alımı ve eser basımı için ayırdığı kaynak da paylaşıldı. Hemen her yıl yüz milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan başkanlığın 2024 yılında da matbaa için 596 milyon 500 bin TL harcayacağı öngörüldü.