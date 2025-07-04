Diyanet iddiaları yalanlamıştı: 4 ütücü de başkanlık çadırında görev yapmış

Sözcü’nün aktardığına göre; CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise TBMM’de yaptığı açıklamada “Camilerde sözde israfa karşı hutbeler okutan Erbaş’ın bu son skandalı Diyanet personelini de isyan ettirdi. Erbaş ve ekibi konforu için milyonlar harcıyor, millet kan ağlıyor” dedi.





Görevlendirme Listede Yer Aldı

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaparak, haberi ortaya çıkaran Sözcü’yü maksatlı haber yapmakla suçladı ancak hacca çamaşırcı ve ütücü götürüldüğünü de kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 75 sayfalık “Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonu Meşair İntikal Talimatı” listesinde 4 bin 91 görevlinin ismi ve görev yaptığı bölümler yer alıyor. Hastanelerde görev yapan personel ayrıca belirtilirken; 4 kişilik ütücü ve çamaşırcıların özel olarak “Başkanlık Çadırı ve Başkanlık Çadırı Kadınlar Bölümü’’ için görevlendirildiği açıkça görülüyor.