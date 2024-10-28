Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet’in yaptırdığı anket başkanlığı karıştırdı: ‘Ali Erbaş döneminde adalet yok’ /28 Ekim 2024 13:25

Diyanet’in yaptırdığı anket başkanlığı karıştırdı: ‘Ali Erbaş döneminde adalet yok’

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurum içinde yaptırdığı ankette, kurum çalışanlarının Ali Erbaş dönemindeki adaletsizlikten ve kuruma olan güvensizlikten şikayetçi olması başkanlığın koridorlarını karıştırdı.

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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre araştırma şirketlerinin düzenli olarak yaptırdığı kuruma güven araştırmalarının sonuçları kötü gelince Diyanet İşleri Başkanlığı da kurum içerisinde anket yaptırma kararı aldı. Başkanlığın kendi düzenlediği anketin sonuçlarının da Diyanet adına iç açıcı olmadığı kaydedildi. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkanlık personeli en çok Ali Erbaş’ın başkanlığı döneminde geleneksel hale dönüşen bayramlaşma programından duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

Son dönemde programlara katılmayan personel, “Başkanlığımız tarafından düzenlenen ortak etkinliklerden hangileri dikkatinizi çekmektedir?” sorusuna verilen seçeneklerde yer alan, “Bayramlaşma” seçeneğini işaretlemeyerek tepkisini gösterdi. Edinilen bilgiye göre, “Hac, umre ve yurtdışı görevlendirmelerde personele adil davranıldığını düşünüyorum” ifadesinde personelin büyük bölümü, “Kesinlikle katılmıyorum” seçeneğini işaretledi. Diyanet kaynakları, başkanlıkta yıllardır hacca ve umreye görevlendirilmeyen birçok personelin bulunduğunu belirterek, “Hac ve umre görevlerine adeta abone olan personelin varlığı kurum içinde adaletin kalmadığı yorumlarına neden oluyor” dedi.

Başkanlık personelinin, “Diyanet’te çalıştığını” rahatça ifade edememesine yönelik haberlerin yayılmasının ardından ankete, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalıştığımı her ortamda çekinmeden rahatça ifade ederim” bölümü eklendi. Diyanet’te çalıştığını çekinmeden ifade ettiği belirtenlerin oranının düşük olduğu, buna karşın, “Kesinlikle katılmıyorum” seçeneğini işaretleyen oranının yüksek olduğu savunuldu. Ankette dikkati çeken ifadelerden birisi de “Başkanlığın toplumdaki imajının olumlu olduğunu düşünüyorum” ifadesi oldu. Diyanet kaynakları, başkanlığın imajının olumlu olduğu yönündeki görüşe katılmayanların oranının yüksek olduğunu kaydetti.

KURŞUN KALEM DETAYI
Görevlilerin personele, “Mutlaka kurşun kalemle doldurun” ikazını yaptığı da bildirildi. Talebin, teknik bir talep olabileceğinin altını çizen Diyanet kaynakları, “Ancak buna rağmen bazı personel, ‘Anket üzerinde oynayacaklar’ endişesi ile anketi tükenmez kalemle doldurdu” yorumunu yaptı.

FİŞLENME TEDİRGİNLİĞİ
Anketi, her birimin kendi personeline yaptığı belirtildi. Anket formları ile birlikte verilen belgede personelin, “A-B-C” şeklinde unvanlara ayrıldığını ifade eden Diyanet çalışanları, “Sorular arasında verilen teknik bilgilerle personelin kolaylıkla tespitin yapılabileceğini düşünüyoruz. Cinsiyet, çocuk sayısı, medeni durum, evin kira olup olmadığı gibi bilgiler de soruldu. Çoğu kişi fişlenme kaygısıyla anketin bu bölümlerini doldurmadı.” diye konuştu.

SONUÇLAR PAYLAŞILMALI
Kurum içi ankete yönelik konuşan Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

“Yürekleri yetiyorsa sonuçları kamuoyu ile paylaşırlar. Anket, Ali Erbaş’ın toplumdaki olumsuz algısının başkanlıktaki yansımalarını ölçmek için planlanmış bir araştırma. Kurşun kalemle yapılması bile anketin güvenirliğini tartışmalı hale getiriyor. Doldurulan anketler karton kutularda ve sorumlu personelin elinde odadan odaya dolaşarak yapılan ve fişleme izleri bulunan bu gayr-ı ciddi araştırmanın hiçbir bilimsel yanı yok. Ali Erbaş’ın metin yazarı ve Stratejisti Mustafa Irmaklı’nın anketi tarafsız inceleyeceğine ve kamuoyu ile paylaşacağına kimse inanmıyor.”
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