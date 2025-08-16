Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönemde 81 ildeki camilere gönderdiği Cuma hutbelerinde yer alan ifadeler, kadın hakları savunucuları ve hukukçular tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle geçtiğimiz Cuma hutbesinde yer alan miras hakkı tartışmaları gündem oldu. “Kul hakkı ateşten gömlektir” başlıklı hutbede, “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahi adalete aykırıdır. Kız çocuklarını mirastan mahrum bırakmak kul hakkıdır” ifadeleri kullanıldı. Hukukçular ve kadın dernekleri, hutbede yer alan bu ifadelerin Türk Medeni Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti.









ERBAŞ VE KONDI'YE SUÇLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın söz konusu hutbeleri hakkında Laiklik Meclisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan başvuruda, “Suç işlemeye tahrik”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “Kanunlara uymamaya tahrik” gibi suçlamalarla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin sorumlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, hutbelerde yer alan ifadelerin halkı yanıltıcı nitelikte olduğu ifade edilerek, Diyanet’in bu tür uygulamalarıyla laik hukuk düzenine aykırı hareket ettiği belirtildi.Suç duyurusunda, 3 Mart 1924’te çıkarılan 429 sayılı yasanın hatırlatılmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, laik hukuk düzenine aykırı hareket ettiği vurgulandı. Başvuruda şu ifadeler yer aldı:“Başvuruya konu cuma hutbelerinde, kişisel ve sosyal yaşamın, hatta bütün hak ve özgürlüklerin İslam dini kurallarına göre yorumlanması, laik hukuk düzenine aykırı bir yaklaşım sergilenmesine yol açmaktadır. Bu tür yorumlar, uzmanlar tarafından gerçeğe uygun yapılmamaktadır.”Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbelerinde okuttuğu “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir” adlı hutbenin, Türk Medeni Kanunu’na aykırı olduğu dile getirildi. Başvuruda, “Cuma hutbelerinde okunan metinler nedeniyle ortaya çıkan suçlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi sorumludur. Ayrıca, hutbeyi okuyan imamlar da cezai sorumluluk taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.Türk Ceza Kanunu'na göre, suç teşkil eden metinlerin hutbe adı altında okunmasının cezai sorumluluk doğuracağına dikkat çekilen başvuruda, bu tür hutbelerin okunmaması gerektiği belirtildi.