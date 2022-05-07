Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma /07 Mayıs 2022 17:12

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan'da yaptığı konuşma ile ilgili Hamdullah Öztürk'ten cevap geldi

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Halkları Müftüleri Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşma ile ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Araştırmacı Yazar Hamdullah Öztürk sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Erbaş'a cevap verdi 

Erbaş'ın toplantıda 'Hizmet Hareketi' mensupları için kullandığı 'F..' Tabirini hatırlatan Öztürk  Erbaş'a hayati bir soru sordu.

'Kimi mahkum kimi sürgün mesai arkadaşlarınızdan gaye iyi biliyorsunuz.Kendi halinize kaldığınızda bu arkadaşlarınıza F... mü diyorsunuz?   Hizmet Hareketi mi? diyorsunuz? Sizden bu sorunun cevabını sizden beklemiyorum. Neden bu sorunun cevabını Tayip Erdoğan bile veremez.. ' 

F... tabirinin bir operasyon adı olarak Türkiye'ye başkanlık sisteminin bir diktatörlük olarak yerleştirmek için kullanıldığını hatırlatan Öztürk , kimsenin Ali Erbaştan kahramanlık beklemediğini söyledi . 

Öztürk ayrıca   Kendisi gibi bir çok kişinin maddi olarak şimdilerde sıkıntılar yaşadıkları ama  Erbaş'a 'kendimden daha çok acıyorum' dedi  

Öztürk ayrıba bu süreç bittiğinde Ali Erbaş'a
Kahvelerim pişti gel
Köpükleri taştı gel
İyi günün dostu
Kötü günüm geçti gel! tablosu hediye edeceğini söyledi 
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