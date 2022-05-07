Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma





Erbaş'ın toplantıda 'Hizmet Hareketi' mensupları için kullandığı 'F..' Tabirini hatırlatan Öztürk Erbaş'a hayati bir soru sordu.





'Kimi mahkum kimi sürgün mesai arkadaşlarınızdan gaye iyi biliyorsunuz.Kendi halinize kaldığınızda bu arkadaşlarınıza F... mü diyorsunuz? Hizmet Hareketi mi? diyorsunuz? Sizden bu sorunun cevabını sizden beklemiyorum. Neden bu sorunun cevabını Tayip Erdoğan bile veremez.. '





F... tabirinin bir operasyon adı olarak Türkiye'ye başkanlık sisteminin bir diktatörlük olarak yerleştirmek için kullanıldığını hatırlatan Öztürk , kimsenin Ali Erbaştan kahramanlık beklemediğini söyledi .





Öztürk ayrıca Kendisi gibi bir çok kişinin maddi olarak şimdilerde sıkıntılar yaşadıkları ama Erbaş'a 'kendimden daha çok acıyorum' dedi





Öztürk ayrıba bu süreç bittiğinde Ali Erbaş'a

Kahvelerim pişti gel

Köpükleri taştı gel

İyi günün dostu

Kötü günüm geçti gel! tablosu hediye edeceğini söyledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Halkları Müftüleri Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşma ile ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Araştırmacı Yazar Hamdullah Öztürk sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Erbaş'a cevap verdi