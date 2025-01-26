Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erdoğan'a rakip oldu: 7 yılda 3 bin dava açmış /26 Ocak 2025 11:30

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erdoğan'a rakip oldu: 7 yılda 3 bin dava açmış

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresinde 3 binin üzerinde dava açtığı öğrenildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın göreve geldiği 2017 yılından bu yana açtığı davalar gündem oldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Erbaş, 2 bin 689 günlük görev süresinde 3 bin dava açarak her güne birden fazla sığdırdı. Erbaş, Diyanetteki yolsuzluk iddialarını haberleştiren gazetecilere de dava açtı.

Erbaş’tan önce 11 Kasım 2010 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında görev yapan Mehmet Görmez'in hiç kimseye hakaret ya da tazminat davası açmadığı belirtildi.

28 Mart 2003’te göreve gelen Ali Bardakoğlu da 11 Kasım 2010’a kadar kimseye dava açmamıştı.
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