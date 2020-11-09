Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusu /09 Kasım 2020 20:03

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusu

Geçen haftalarda Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir” sözü ile tepki çekmişti.

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Ateizm Derneği, Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Erbaş'ın inançsızları hedef aldığı belirtilerek  "Türkiye Cumhuriyetinin eşit yurttaşları olan inançsızların, böylesine ayrıştırıcı ve sorumsuz açıklamalar nedeniyle toplumsal baskıya ve şiddete maruz kalmaları, can güvenliklerinin tehlikeye girmesi söz konusudur. Bu bağlamda inançsızlara yönelik gerçekleşebilecek saldırıların mesuliyeti, dini farklılıkları kullanarak toplumsal uzlaşmanın önünü kesen ve bu açıklamalar karşısında gerekli girişimlerde bulunmayarak böyle eylemlerin devamlılığını sağlayan yetkililere aittir" denildi.

Erbaş'ın sözlerinin hem Anayasa’nın hem de Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
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