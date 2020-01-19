Diyanet İşleri Başkanı faiz fetvasının arkasında

senler Kültür Merkezi'nde Ordulular Vakfı'nın düzenlediği, "Medeniyetimizde ve Kültürümüzde Aile" konulu konferansta konuşan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal konut projesiyle ilgili görüşüne ilişkin sorulara yanıt verdi.





Erbaş şunları söyledi:





"Din İşleri Yüksek Kurulu çok köklü bir birimdir. Din İşleri Yüksek Kuruluna kurulduğu günden bugüne kadar yanlış bir fetvayı hiç kimse verdirtememiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu bu kadar bağımsızdır. Böyle bir fetva verdiyse bana da 'Din İşleri Yüksek Kurulunun verdiği bu fetva doğrudur.' demek düşer. Milletimize de bunu demek düşer. Aksini iddia etmek Din İşleri Yüksek Kurulunu oluşturan 16 ilim adamına haksızlıktır.





Din İşleri Yüksek Kurulu bunu faiz olarak değerlendirmiyor, 'Bu faiz değildir' diyor. Ama ne diyorlar, 'Böyle bir faiz caizdir' dedi diyorlar. Alakası yok. Din İşleri Yüksek Kurulu ne diyor? 'Bu uygulama faize girmez.' diyor. 'Bu bir karşılıklı ticarettir, zaruret durumunda olan insanların bu ticaretten istifade etmesi uygundur.' diyor, Din İşleri Yüksek Kurulu. O muameleyi, o işlemi faizin dışında bir işlem olarak görüyor. O zaman bize de oradaki ilim adamlarımıza saygı duymak düşer.





Günlerce hocalarımız çalışarak bu cevabı verdiler. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu'na güvenmemiz gerekiyor. En az hepimiz kadar bu konuda hassaslar. Hepimiz kadar faizin ne büyük bir bela olduğunu, Allah ve Resulüne harp ilan etmek olduğunu, oradaki hocalarımızın hepsi en az bizim kadar biliyor. O açıdan lütfen bu konuda haksızlık yapmayalım."





Diyanet'in fetva kurulu olarak bilinen Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, TOKİ Konutları için bankalardan alınacak faizli kredilerin "caiz" olduğuna dair açıklama yapılmıştı.