Diyanet istediğini aldı

AKP’nin hazırlayarak TBMM’ye sunduğu 2022 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe yasa teklifinin ayrıntıları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2022 yılında 16 milyar 98 milyon 580 bin TL bütçe ayrıldı.







2021 yılında 12 milyar 977 milyon 926 bin TL başlangıç ödeneği verilen Diyanet’in bütçesinde, 2022 yılı için yüzde 24,02 oranında bir artış öngörüldü. Başkanlığın 2023 bütçesi 18 milyar 620 milyon 802 bin TL, 2024 bütçesinin ise 20 milyar 729 milyon 373 bin TL olarak tahmin edildi.





PERSONEL GİDERLERİNDE YÜZDE 24,04 ARTIŞ





ANKA Ajansı’nın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2021 yılı bütçesinden ayrılan payın 12 milyar 489 milyon 72 bin lirası personel gideri ve bu personelin SGK prim gideri için ayrılmıştı. 2022 yılında personel gideri ve SGK primleri için Diyanet İşleri Başkanlığı’na bütçeden 15 milyar 491 milyon 857 bin TL ayrıldı. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplam personel giderinin yüzde 24,04 oranında artması öngörüldü.





TEMSİL VE TANITMA İÇİN 1 MİLYON 961 BİN TL







2021 yılı bütçesinden, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘temsil ve tanıtma giderleri’ için 769 bin TL ayrılmıştı. Bu kalem için 2022 yılı bütçesinden 1 milyon 961 bin TL ayrılması öngörüldü. Buna göre, Diyanet’in temsil ve tanıtma giderleri bütçesinin yüzde 155 artması teklif edildi.





HİZMET ALIMLARINDA YÜZDE 27 ARTIŞ





Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 bütçesinde hizmet alımları için 36 milyon 198 bin TL ayrılmıştı. Diyanet’in 2022 bütçesinden hizmet alımlarına ayrılan pay ise 46 milyon 23 bin TL’ye çıkarıldı. Yani Diyanet’in hizmet alım bütçesinde yüzde 27 artış öngörüldü.





2021 bütçesinde ‘kar amacı gütmeyen kuruluşlara transfer’ için 81 milyon 893 bin TL ödenek ayrılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘kar amacı gütmeyen kuruluşlara transfer’ bütçesi, 2022 yılı için 92 milyon 441 bin TL’ye çıkarıldı. Diyanet bütçesindeki bu kalem için yüzde 12,8 oranında bir artış yapılmış oldu.