Samanyolu Haber /Ekonomi / Diyanet, Maliye ve Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamalarında parmak ısırttı(!) /19 Mayıs 2020 09:41

Diyanet, Maliye ve Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamalarında parmak ısırttı(!)

Kurumların 4 ayda bütçeden yaptıkları harcamalar netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı 4 ayda yaptığı 3.8 milyar liralık harcama ile 7 bakanlığı geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı’nın 4 aylık harcaması 875.1 milyon lira oldu. En fazla harcamayı ise bütçeden en fazla payı alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı’nın nisan ayı harcaması 120.9 milyon lira oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 3.1 milyar liraydı. Sonrasında aktarmalarla 3.5 milyar liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın 4 aylık harcama toplamı da 875.1 milyon lira oldu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerini aktardığı haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı nisan ayında 911.4 milyon lira harcama yaptı. 11.5 milyar lira olan ödenek toplamından 4 ayda 3.8 milyar lira kullanan Diyanet 4 aylık harcaması ile toplam 7 bakanlığı geçti.

Diyanet’in harcaması ile geride bıraktığı bakanlıklar şöyle: İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret Bakanlığı.

Bütçeden her yıl en fazla pay Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ayrılıyor. 4 ayda en fazla harcama da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığın nisan ayı harcaması 47.3 milyar liraya çıktı. Bütçeden 468.8 milyar lira ile en fazla payı alan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 aylık harcamalarının toplamı 165 milyar lira oldu. Bakanlık bütçesinden ihtiyaç halinde diğer kurumlara aktarma yapabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 aylık harcama toplamı 42.6 milyar lira oldu. Sağlık Bakanlığı 60.3 milyar lira olan ödenek toplamından 4 ayda 19 milyar lira harcama yaptı. Adalet Bakanlığı 4 ayda 7.6 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı da 16.7 milyar lira harcama yaptı
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