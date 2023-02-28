Diyanet müftüleri topladı: ‘İktidara destek verin’

Diyanet, depremlerden kısa bir süre önce, 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Antalya’da il müftüleriyle “istişare toplantısı” düzenledi. Toplantının perde arkasına Cumhuriyet ulaştı.







Gazetenin haberine göre hem geniş katılımlı toplantılar hem de özel görüşmelerde müftülere ve diğer personele “seçim mesajı” verildiği öğrenildi. Seçim sürecinde müftülüklerin, kursların siyasiler tarafından ziyaret edilebileceği belirtilerek, bu konuda “dikkatli olunması” istenirken, “iktidara zarar verecek tartışmalardan kaçınılmasının” tavsiye edildiği kaydedildi. Personele, “Seçim sürecinde cumhurbaşkanına ve iktidara zarar verecek her türlü tartışmadan uzak durulmalı” mesajı verilirken, “iktidardan gelen isteklerin dikkatli değerlendirilmesi, yakınlığın kamuoyuna fark ettirilmemesi ancak destekten geri durulmaması” telkininde bulunulduğu da öğrenildi.





KAZANIMLAR GİTMESİN

Kısıtlı katılımla gerçekleştirilen özel oturumlarda “Çok büyük kazanımlar elde ettik. Bunlar kolay kazanılmadı” denilerek, “kazanımların kaybedilmemesi” mesajı verildiği de belirtilirken, “EYT nedeniyle emekli olacak personelle birlikte açık olacağı, bu konunun da tartışma yaratılabileceği, siyasilerle bu konuda karşı karşıya kalınabileceği” uyarısında bulunuldu.





Müftülerin, açıklamalarıyla tepki çeken başta bazı isimlerin Diyanet’e zarar verdiğini ve Diyanet’in bu isimleri susturamadığını söyleyerek tepki gösterdiği, bu kişilere “bu gibi isimlerin takipçilerinin çok olduğu, yapılacak adımların zamanlamasının yanlış olacağı” yanıtının verildiği kaydedildi.



