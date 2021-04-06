Diyanet Ramazanda camide teravihleri yasakladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.





Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" ifadesini kullandı.





Aşıya ilişkin de açıklamada bulunan Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" diye konuştu.