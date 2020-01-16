Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet, “sosyal konut projelerinde faiz caizdir” fetvasına sahip çıktı /16 Ocak 2020 10:12

Diyanet, “sosyal konut projelerinde faiz caizdir” fetvasına sahip çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, TOKİ projelerindeki faizle ev satışı konusunda yeni bir açıklama yaparak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal konut projesi kapsamında faizle borç alarak ev sahibi olmanın “dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği” görüşünü yineledi.

Diyanet, “sosyal konut projelerinde faiz caizdir” fetvasına sahip çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı “sosyal konut projelerinde faiz caizdir” fetvası, sosyal medyada tepki çekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a doğrudan bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasallaştığı vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün konuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama daha yaptı.

“DİNEN HARAM KILINAN FAİZLİ İŞLERMLERDEN DEĞİL!”
Açıklamada “Din İşleri Yüksek Kurulu öteden beri vermiş olduğu fetvalarında; İslam’da faizin kesin olarak haram kılındığını açıkça ifade etmektedir” denildi ancak “bu projeden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği sonucuna varıldığı” belirtildi.

Diyanet açıklamasının devamında Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, TOKİ konut edindirme projesinin kira ödediği takdirde asgari geçimini zorlukla sağlayan ve ev sahibi olabilmek için faizsiz ödünç borç bulamayan alt veya orta gelirli vatandaşlara yönelik üretilen bir sosyal proje olduğu kanaatine ulaşıldığı ifade edildi. Kurulu açıklamasında “bu projeden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği sonucuna varmıştır.” dedi.
 
“DEVLETİN VERDİĞİ BORÇTAN KAR ETMEK GİBİ BİR AMACI YOK”
“Bu projede devletin, verdiği borçtan kâr etmek gibi bir amacı olmadığı gibi aksine peşin verdiği paranın yıllar sonra değer olarak daha düşük bir şekilde tahsili söz konusudur” denilen açıklamada  “Dolayısıyla İslam’ın haksız kazanç olarak gördüğü ve kendisine şiddetle savaş açtığı faiz, bu sosyal konut projesinde sonuç itibariyle gerçekleşmemektedir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın sonunda ise “Nitekim Kurulumuz, daha önce de devletin yatırımları teşvik etmek, istihdam sağlamak ve kalkınmayı temin etmek amacıyla verdiği teşvik kredilerinin, şartlarına uygun bir şekilde alınıp kullanılmasının caiz olduğu ve bunun faiz kapsamında değerlendirilmeyeceği yönünde de görüş bildirmiştir” denildi.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı dün yaptığı açıklamada İslam’da faizin kesin olarak haram kılındığını ancak devletin TOKİ’yle ev sahibi olmak isteyenleri borçlandırmadaki amacının, faiz geliri elde etmek olmadığı, dolayısıyla söz konusu projeden yararlanmanın caiz olduğunu açıklamıştı.
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