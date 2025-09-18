Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet’te Erbaş dönemi bitti, işte yeni başkan! /18 Eylül 2025 08:36

Diyanet’te Erbaş dönemi bitti, işte yeni başkan!

Diyanet'te Ali Erbaş dönemi sona erdi. Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş yeni Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?
1967’de Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de aynı fakültede akademik hayatına başladı, 2001’de doktorasını tamamladı. 2008’de doçent, 2014’te profesör unvanı aldı. 2011-2021 arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yapan Arpaguş, 2021’de İstanbul Müftülüğü’ne atanmıştı. Tasavvuf tarihi, Mevlana ve Mevlevilik üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet’te Erbaş dönemi bitti, işte yeni başkan! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:34:50