Diyanet’ten Atatürksüz 30 Ağustos Zafer Bayramı hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) cuma hutbesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanırken, zaferi kazanan başkomutan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adı yine anılmadı.Cuma hutbesinde Atatürk’e yer verilmemesine CHP’den tepkiler geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat “Diyanet, 30 Ağustos Zafer Bayramı hutbesinde yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmadı! Unutmayın: Diyanet’i kuran da bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyet’in kurucu iradesiyle var olan bu kurumun, bugün kendi kurucusunu yok sayması büyük bir ayıptır, büyük bir vefasızlıktır! Diyanet’i bir partinin arka bahçesi haline getirenlere sesleniyorum; Atatürk’ü yok saymak, Türkiye’yi yok saymaktır! Ama Türkiye sizin çıkar hesaplarınıza sığmaz! Atatürk bu milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak” ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da şunları kayda geçirdi:Diyanet, cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yer verirken zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yine anmadı. Atatürk’ü yok saymak, bu milletin tarihini, bağımsızlığını ve Cumhuriyeti yok saymaktır. İktidarın gölgesine sığınan Diyanet bilsin ki, siz adını anmasanız da, Atatürk’ün adı bu milletin gönlünde her zaman yaşayacaktır. Atatürk’ü unutturmaya gücünüz yetmez. Çünkü Atatürk Türkiye’dir, Türkiye Atatürk’tür.