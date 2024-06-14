Diyanet, Türkleri Suudilere ihbar etti

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Diyanet’in, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği ortaya çıktı. Suudilerin, Diyanet’in şikayet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği belirtildi.



BİNLERCE MAĞDUR



Yaklaşık 20-25 bin Türk vatandaşının yaşadığı sorunun kaynağının Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan olduğu, kendi itirafıyla anlaşıldı. Demirhan, bir grupla yaptığı sohbette, kendi kotaları dışında hacca giden Türkleri şikayet ettiğini belirterek şöyle dedi:



“Ticari vize ile seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen hacılarımız var. Hatırlarsınız daha önce 3 aylık Hac vardı ya, Ramazan’da gidiyor, Kurban’da dönüyordu. Önceden gidip orada kamufle olan, Arafat’a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Bu sene biz onları şikayet ettik. Şikayetçi olduk, ‘Bunlar bizim organizasyonumuzu baltalıyor’ dedik”



"BU UTANÇ VERİCİ DURUMA SON VERİN"



DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Diyanet’e tepki gösterdi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “Bu utanç verici duruma son verin” çağrısında bulundu. Ekmen şunları söyledi: “Ülkemize tanınan hac kotası dışında Mekke’de bulunan hacı adayları var. Türk Diyanet’i Türk vatandaşlarını Suudi makamlarına ihbar ve şikayet etmiştir. Neyle uğraşıyorsunuz Diyanet? Sana fahiş fiyat ödemiyor diye insanları şikayet ediyorsunuz. Kaç genel müdür hac bahanesiyle Arabistan’da? Her biri 40 gün sonra ne kadar harcırah alacak? Haccı bedavaya getirdiğiniz yetmiyor gibi bir de üstüne para mı alacaksınız?”