Diyanet'ten tuvaletlere dudak uçuklatan bütçe

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara’daki merkez binasındaki 7 kat ile A blok zemin kattaki tuvaletlerde bakım, onarım yapılacak. İhaleyi kazanan ise Şeyran İnşaat firmasıyla 23 Temmuz’da 6 milyon liralık sözleşme imzalandı. Firmanın sahibi, iktidara yakın Enerji-Bir Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul’un oğlu Eyüp Tonbul.





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Diyanet’in teknik şartnamesine göre tuvaletlerdeki duvar ve zemin seramikleri, lavabo muslukları ve taşlar sökülecek. Tuvalet ve abdesthanelere porselen karo döşeme, duvar, alüminyum asma tavan yapılacak. Hareketli mermer oturtularak tuvaletler peçeteliklerden kapı koluna kadar yenilenecek.Diyanet, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden yalnızca 3 gün sonra 20 Mayıs 2024’te ihale düzenledi. 165 gün içerisinde tamamlanacak tadilatta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın makam katındaki tuvalet yer almıyor.