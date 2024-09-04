Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'ten tuvaletlere dudak uçuklatan bütçe /04 Eylül 2024 10:33

Diyanet'ten tuvaletlere dudak uçuklatan bütçe

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 6 milyon liraya tuvaletlerini yenileyecek. Diyanet, tuvalet yenileme ihalesini, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden yalnızca 3 gün sonra 20 Mayıs 2024 tarihinde düzenlemişti.

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara’daki merkez binasındaki 7 kat ile A blok zemin kattaki tuvaletlerde bakım, onarım yapılacak. İhaleyi kazanan ise Şeyran İnşaat firmasıyla 23 Temmuz’da 6 milyon liralık sözleşme imzalandı. Firmanın sahibi, iktidara yakın Enerji-Bir Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul’un oğlu Eyüp Tonbul.

NE YAPILACAK?

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Diyanet’in teknik şartnamesine göre tuvaletlerdeki duvar ve zemin seramikleri, lavabo muslukları ve taşlar sökülecek. Tuvalet ve abdesthanelere porselen karo döşeme, duvar, alüminyum asma tavan yapılacak. Hareketli mermer oturtularak tuvaletler peçeteliklerden kapı koluna kadar yenilenecek.

Diyanet, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden yalnızca 3 gün sonra 20 Mayıs 2024’te ihale düzenledi. 165 gün içerisinde tamamlanacak tadilatta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın makam katındaki tuvalet yer almıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet'ten tuvaletlere dudak uçuklatan bütçe Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:11