Diyanet TV'de şok sözler

Diyanet TV’deki İyilik Vakti adlı programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem bölgesinde bir bebekle çekildiği fotoğraf ekrana yansıtıldı ve Erbaş’a bu fotoğrafın hikayesi soruldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, araya giren Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık, enkaz altındaki çocukları ima ederek, “Bebekler kurtulmaya başladı siz bebekleri kucağınıza alınca. Rabbim nimet verdi, çok bebek kurtuldu” iddiasında bulundu. Erbaş ise bu iddiaya “Elhamdülillah’ yanıtını verdi.







Diyanet’in televizyon kanalı Diyanet TV’de 21 Şubat’ta yayımlanan, Başkan Erbaş ile TDV 2. Başkanı Açık’ın da konuk olarak katıldığı İyilik Vakti adlı program, ilginç diyaloglara sahne oldu. Diyanet ve TDV’nin bölgedeki çalışmalarını anlatan Erbaş, “6 gün kaldım ben. Su yoktu. Bardak sularla abdest aldık” dedi. Açık ise “Banyo, tuvalet yok. 48 saat tuvalet hiç olmadı. Bir şey yenmiyor” diye konuştu. Mobil mutfak kurulduğunu söyleyerek, “Biz de orada bir çorba içerek açlığımızı giderdik Maraş’ta” diyen Erbaş’ın sözünü kesen ve araya giren Açık, “Ben söyleyeyim. Hocam o dakikaya kadar ilk kez yemek yemiş oldu. Çabası, gayreti, çocuklara merhameti, koşuşturmasından yemek yemeyi unutmuş. Hocama dedim ki bardak çorbayı içer misiniz? İçti. Hocama çaktırmadan ben yerine yeniden koyuyorum, hocamın aç olduğunu biliyorum. ‘Ne kadar tatlı çorbaymış’ dedi” ifadelerini kullandı.





"NİMET VERDİ"

Programın ilerleyen dakikalarında ise moderatör, ekrana yansıtılan Erbaş’ın kucağındaki bir bebekle olan fotoğrafın hikayesini sordu. Erbaş, bir camiyi ziyaret ettiğini, bebeğin de bir Diyanet görevlisinin çocuğu olduğunu söyleyerek, “Bebeği kucağıma aldım, dua ettim” dedi. Söze dahil olan Açık ise “Fotoğraf, umudun ve ümidin fotoğrafı. Çünkü hocam bebekler de kurtulmaya başladı siz bebekleri kucağınıza alınca. Rabbim nimet verdi, çok bebek kurtuldu. Hakikaten çok bebek kurtuldu” ifadelerini kullandı. Erbaş ise “Elhamdülillah” yanıtını verdi.





BAKÜ’YE ATANDI, GİTMEDİ

Cumhuriyet; Diyanet’te, 14 Mayıs’ta gerçekleşmesi öngörülen seçimlerden önce Açık’ın da arasında yer aldığı Erbaş’a yakın bazı isimler için dikkat çeken yurtdışı görevlendirmeleri yapıldığını gündeme getirdi. Resmi Gazete’de yayınlanmayan, 10 Ocak tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre Açık, Bakü’ye din hizmetleri müşaviri olarak atandı ancak görevine başladı. Söz konusu atama kararının, “seçimde iktidarın kaybetmesi durumunda kullanılmak üzere” alındığı iddia edildi



