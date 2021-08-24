Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet Vakfı'nda, 83 milyon'luk kara delik /24 Ağustos 2021 12:16

Diyanet Vakfı'nda, 83 milyon'luk kara delik

Mütevelli Heyeti Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 yılında 1 milyar 98 bin TL bağış ve yardım topladı, 959 milyon TL'sini ise harcadı. Vakfın 2020 yılı mali tablosuna göre harcama kalemlerinde 326 milyon TL ile "sosyal hizmetler" ilk sırada yer alırken, 83 milyon TL'lik harcamaya ilişkin detay verilmedi.

SHABER3.COM

7 yılda yüzde 120 oranında arttı

Mali tablolarını her yıl gecikmeli şekilde duyuran Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 yılı mali tablosunu da gecikmeli olarak açıkladı. Sayıştay'ın "Denetlenmesi gerekir" tespitinde bulunmasına karşın denetim dışı tutulan vakıf, 2020 yılında 1 milyar 275 milyon TL gelir elde etti. Son yedi yılda gelirini yaklaşık yüzde 120 oranında artıran vakfın 2020 yılında topladığı bağış ve yardım miktarı 1 milyar 98 milyon TL'yi buldu. Vakfın diğer gelirlerini ise 33 milyon 606 bin TL ile "finansal gelirler", 143 milyon 945 bin TL ile de "diğer gelirler" kalemi oluşturdu.

83 milyon TL’lik harcamanın detayı yok

Vakıf, topladığı gelirlerin yüzde 79'luk oranına denk gelen 959 milyon 512 bin TL'sini harcadı. Harcama kalemlerini 326 milyon 881 bin TL ile "sosyal hizmetler", 285 milyon 748 bin TL ile "hayır işleri ve gönüllü faaliyetler", 114 milyon 123 bin TL ile "eğitim ve araştırma", 67 milyon 283 bin TL ile "genel giderler", 38 milyon 666 bin TL ile "personel giderleri, 7 milyon 535 bin TL ile "kültür sanat" kalemleri oluşturdu.

Harcama kalemlerinde 83 milyon 200 bin TL'lik kaleme ilişkin ise detay verilmedi. Bu harcama kalemi ile neler yapıldığı mutlaka açıklığa kavuşmalı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet Vakfı'nda, 83 milyon'luk kara delik Sonraki Haber >>

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:38