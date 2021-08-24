Diyanet Vakfı'nda, 83 milyon'luk kara delik

7 yılda yüzde 120 oranında arttı





83 milyon TL’lik harcamanın detayı yok





Vakıf, topladığı gelirlerin yüzde 79'luk oranına denk gelen 959 milyon 512 bin TL'sini harcadı. Harcama kalemlerini 326 milyon 881 bin TL ile "sosyal hizmetler", 285 milyon 748 bin TL ile "hayır işleri ve gönüllü faaliyetler", 114 milyon 123 bin TL ile "eğitim ve araştırma", 67 milyon 283 bin TL ile "genel giderler", 38 milyon 666 bin TL ile "personel giderleri, 7 milyon 535 bin TL ile "kültür sanat" kalemleri oluşturdu.







Harcama kalemlerinde 83 milyon 200 bin TL'lik kaleme ilişkin ise detay verilmedi. Bu harcama kalemi ile neler yapıldığı mutlaka açıklığa kavuşmalı.



Mali tablolarını her yıl gecikmeli şekilde duyuran Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 yılı mali tablosunu da gecikmeli olarak açıkladı. Sayıştay'ın "Denetlenmesi gerekir" tespitinde bulunmasına karşın denetim dışı tutulan vakıf, 2020 yılında 1 milyar 275 milyon TL gelir elde etti. Son yedi yılda gelirini yaklaşık yüzde 120 oranında artıran vakfın 2020 yılında topladığı bağış ve yardım miktarı 1 milyar 98 milyon TL'yi buldu. Vakfın diğer gelirlerini ise 33 milyon 606 bin TL ile "finansal gelirler", 143 milyon 945 bin TL ile de "diğer gelirler" kalemi oluşturdu.