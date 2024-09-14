Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet, yargı ve politikacılara güven dipte /14 Eylül 2024 19:33

Diyanet, yargı ve politikacılara güven dipte

Asal Araştırma'nın kurumların güvenirliğine ilişkin yaptığı ankette Cumhurbaşkanlığı katılımcıların yüzde 11'inin güvenini alırken Diyanet ise yüzde 2 güven oyu aldı

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Asal Araştırma katılımcılara Türkiye'de en güvendikleri kurumu sordu. Katılımcıların en çok güvendikleri kurum yüzde 19,7 ile ordu olurken en az güvendikleri kurum yüzde 0,9 ile medya oldu. 

1 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin katılımcıyla gerçekleşen ankette yüzde 2 ile Diyanet güven açısından sondan dördüncü, yüzde 1,4 ile yargı ise sondan üçüncü kurum oldu. Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 11,1 ile 3'üncü sırayı aldı. 

EN YÜKSEK GÜVEN ORDUYA
Ankette yeralan sıralama ve oranlar şöyle:

Ordu:%19.7

Polis: %16.5

Cumhurbaşkanlığı:%11.1

TBMM:%10.2

Bankalar:%4.2

ÖSYM:%4.0

YSK:%3.5

Belediyeler:%2.9

Diyanet:%2.0

Yargı:%1.4

Politikacılar:%1.0
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