Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet 'yerli ve milli' TOGG'a güvenemedi: 'Yolda kalırız' denerek garaja çekildi /16 Kasım 2025 09:45

Diyanet 'yerli ve milli' TOGG'a güvenemedi: 'Yolda kalırız' denerek garaja çekildi

Diyanette TOGG krizi çıktı. İddiaya göre kuruma alınan TOGG'lardan birini teslim alan başkan yardımcısı, "Elektriği biter, yolda kalırız" diyerek TOGG'u garaja çekti.

SHABER3.COM

Diyanet’e bu yıl alınan beş adet siyah TOGG’dan birini teslim alan başkan yardımcısının, "Elektriği biter, yolda kalırız" diyerek aracı garaja çektirdiği iddia edildi. Diyanet kaynakları, yerleşke içerisinde yeterli sayıda şarj istasyonu bulunduğunu ifade ederek "Herhangi bir teknik sorun yok, başkan yardımcısı aracı beğenmemiş olsa gerek" yorumunu yaptı.

YENİ BAŞKAN LÜKS MAKAM ARACINI BIRAKTI
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, göreve geldikten sonra Ali Erbaş döneminde kullanılan lüks makam aracını iade eden Diyanet’in yeni başkanı Safi Arpaguş’un, resmi kullanımda TOGG’a geçtiği, şehirlerarası yolculuklarda ise Skoda Superb tercih edeceği bildirildi.

SİYAH PLAKA KRİZİ
Diyanet kaynaklarına göre kurum içinde "TOGG siyah plaka olduğu için tercih edilmiyor" görüşü dile getiriliyor. Aynı kaynaklar, vakıf ve şirketler üzerinden alınan tüm araçların iade edilmesi gerektiğini, yöneticilerin yalnızca devletin tahsis ettiği siyah plakalı araçlara binmesinin doğru olacağını savunuyor.

FİLO 40 ARACA YAKLAŞTI
Diyanet İşleri Başkanlığı envanterinde 40’a yakın araç bulunuyor. Bunlar arasında Diyanet Vakfı’ndan alınan 6 Passat, TEYAŞ üzerinden temin edilen 10 Skoda Superb, 5 adet TOGG ve 10 adet siyah plakalı TOGG yer alıyor. Araçların 22’si başkan, başkan yardımcıları ve birim amirlerine tahsis edilmiş durumda.
