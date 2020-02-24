Diyanet'in beş yıldızlı otel merakı... Milyonları organizasyonlara harcıyorlar

Bütçesi kritik bakanlıkların payından bile fazla olan, her sene bütçeden aslan payı ayrıldığı için eleştirilerin odağında olan Diyanet İşleri Başkanlığı, ocak ayından bu yana kurum içi çalışmalar gerekçesiyle lüks mekanlarda toplantılar düzenlemeye başladı. 15 Ocak'ta “Murakıplar Semineri”, 27-30 Ocak tarihleri arasında “Eğitim Görevlileri Semineri”, 18-24 Ocak ve 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında da “4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu Öğreticilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenlendi. Bazı toplantılar ise hâlâ devam ediyor.







Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre tüm bu toplantı ve seminerler için Antalya'daki 5 yıldızlı oteller tutuldu. Devlet kasasından milyonlarca lira bu toplantılara harcandı.





Lüks oteldeki il müftüleri toplantısına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlık yaptı. 15 Ocak, 18-24 Ocak, 27-30 Ocak ve 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 4 toplantı yapıldı. Toplantılar halen devam ediyor.





SAUNALI SEMİNERLER





Diyanet'in toplantıları, 5 yıldızlı alkolsüz aile oteli WOME Deluxe, Alan Xafira, Silence Beach Resort gibi bölgedeki lüks otellerde gerçekleşti.





Halbuki Diyanet'in hem merkezinde hem de yeni yapılan tesislerinde büyük toplantı salonları bulunuyor. Diyanet'in Eskişehir Yolu'ndaki merkez binasındaki devasa konferans salonunun yanı sıra merkezin hemen arkasına yapılan büyük tesislerde de salonlar bulunduğu belirtildi.





Söz konusu toplantılarla ilgili olarak Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Yüksek ihtisas/eğitim merkezleri müdür ve eğitim görevlileriyle istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlenen 12. Eğitim Görevlileri Semineri 27-30 Ocak 12102020 tarihleri arasında Antalya-Alanya'da gerçekleştirildi. 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik Antalya/Manavgat'ta 18-24 Ocak 2020 ve 26 Ocak- 1 Şubat 20200 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlenmiştir” denildi.





SAVUNMA: YATAKLARIMIZ YETERSİZ





Sözcü’nün konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Diyanet, kurumun merkezlerindeki yatak kapasitesinin azlığından dolayı otellerde toplantı yaptıklarını savundu. Diyanet, verilen paraların da harcırah kanunu kapsamında olduğunu kaydederek şu açıklamayı yaptığı aktarıldı: “Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri öncelikli olarak Eğitim Merkezlerinde yürütülmektedir. Eğitim Merkezlerinin yatak kapasitesi 3 bin olup uzun süreli mesleki eğitimlerle sürekli hizmet verdiğinden, sayısal anlamda yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları eğitim merkezleri dışında sezon olarak uygun koşullu yerlerde Harcırah Kanunu kapsamında yapılmaktadır.”



