Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'in Çin aşısındaki domuz proteini hakkındaki fetvası tartışma çıkardı /30 Aralık 2020 15:57

Diyanet'in Çin aşısındaki domuz proteini hakkındaki fetvası tartışma çıkardı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çin’den getirilen Covid-19 aşılarının içindeki domuz proteini hakkında açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den getirdiği Covid-19 aşılarının ilk partisi bugün Türkiye’ye geldi. ANKA Haber Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin ise vatandaşların da merak ettiği “Aşıların içinde domuz proteini varsa dinen haram mı?” sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı’na yöneltti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, bu soruya yazılı olarak yanıt verdi. Diyanet’in yanıtında toplum sağlığı açısından salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımında sakınca olmadığı açıklanarak, “Esasen herhangi bir hastalığın tedavisinde helal maddelerden elde edilmiş alternatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; İslam âlimlerinin yaygın kanaatine göre, ‘Zaruretler yasakları mubah kılar’ (Mecelle, md. 21) kuralından hareketle, dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir. Nitekim günümüz fetva kuruluşları da bu doğrultuda görüş beyan etmişlerdir” denildi.

"ALTERNATİFİ OLMADIKÇA YAPTIRILMASINDA DİNEN SAKINCA YOK"
Diyanet açıklamasında, "konunun uzmanlarınca, salgın hastalıkları önlemek için yapılan aşıların muhtemel yan etkilerinin, aşılanmamaktan doğacak sakıncalara nispetle daha az olduğu ifade edildiği" kaydedilerek, “Netice olarak kişilerin bağışıklık kazanmasına veya iyileşmesine vesile olacağı tıbben tespit edilen ve alanında uzman hekimlerce tavsiye edilen aşıların içeriğinde dinen yasaklanmış bir madde olsa bile -meşru bir alternatifi olmadığı müddetçe- yaptırılmasında dinen bir sakınca yoktur” değerlendirmesinde bulunuldu.
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