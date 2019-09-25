Diyanet'in faiz geliri herkesi şaşırttı: Gelirini 8’e katlamış

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayıştay raporuna göre 2018 yılında 2 milyon 109 bin 76 TL faiz geliri elde etti. Bu rakam 2017’de 256 bin 806 lira 46 kuruş idi.





SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda geçen yıl 2 milyon 109 bin 76 TL faiz geliri elde ettiği açıklandı.





2017 FAİZ GELİRİ 256 BİN TL İDİ

Sayıştay raporuna göre 2015’te 197 bin TL faiz geliri olan Diyanet İşleri Başkanlığının 2016’da bu gelir kalemini 255 bin 881 lira 37 kuruşa çıktı. 2017’de ise faiz geliri 256 bin 806 lira 46 kuruş oldu.





FAİZ HUTBESİ VERİLMİŞTİ

Diyanet, geçen ay içerisinde verilen bir cuma hutbesinde cami cemaatini faize karşı uyarmış, dinin bütün ikazlarına rağmen faizi terk etmeyenlerin hüsranla karşılaşacağının altı çizilmişti.