Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'in faiz geliri herkesi şaşırttı: Gelirini 8’e katlamış /25 Eylül 2019 09:08

Diyanet'in faiz geliri herkesi şaşırttı: Gelirini 8’e katlamış

Geçen ay faizle ilgili cuma hutbesi veren Diyanet İşleri Başkanlığı önceki yıllardaki faiz gelirini 8’e katladı. Bu durum Sayıştay raporlarına da yansıdığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayıştay raporuna göre 2018 yılında 2 milyon 109 bin 76 TL faiz geliri elde etti. Bu rakam 2017’de 256 bin 806 lira 46 kuruş idi.

SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALDI
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda geçen yıl 2 milyon 109 bin 76 TL faiz geliri elde ettiği açıklandı.

2017 FAİZ GELİRİ 256 BİN TL İDİ
Sayıştay raporuna göre 2015’te 197 bin TL faiz geliri olan Diyanet İşleri Başkanlığının 2016’da bu gelir kalemini 255 bin 881 lira 37 kuruşa çıktı. 2017’de ise faiz geliri 256 bin 806 lira 46 kuruş oldu.

FAİZ HUTBESİ VERİLMİŞTİ
Diyanet, geçen ay içerisinde verilen bir cuma hutbesinde cami cemaatini faize karşı uyarmış, dinin bütün ikazlarına rağmen faizi terk etmeyenlerin hüsranla karşılaşacağının altı çizilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet'in faiz geliri herkesi şaşırttı: Gelirini 8’e... Sonraki Haber >>

Çiftçiyi bitirdiniz!

Çiftçiyi bitirdiniz!

Gündüz vakti Şehir Hastanesi'nde sıra gecesi skandalı

Gündüz vakti Şehir Hastanesi'nde sıra gecesi skandalı

İşte Jimnastik yapan robot

İşte Jimnastik yapan robot

Kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi gözaltına alındı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi gözaltına alındı

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Hak ile meşguliyet

Hak ile meşguliyet
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:34